Пин Ап: Казино и БК для любителей бонусов и честного результата

Pin Up — букмекерская контора, которая работает уже несколько лет и является одной из лидеров рынка. Большинство пользователей интернета видели данный бренд в рекламе или в качестве спонсоров спортивных мероприятий. Сейчас же у вас есть возможность самостоятельно проверить свою удачу и поболеть за любимую команду. Заведение будет радо новым клиентам. Специально для новичков на сайте есть приветственные бонусы и техническая поддержка, которые помогут разобраться в ставках и казино любому желающему.

Регистрация в Pin Up

Букмекер Пин Ап

Любите спорт и хотите делать ставки безопасно? Тогда Пинап вам точно подходит. Ведь это полностью лицензированный букмекер. У данной компании есть лицензия от государства Curacao на прием ставок и казино. Поэтому вы можете не переживать, что вас обманут или будут задерживать выплаты.

На официальном сайте вы сможете посмотреть полную информацию о лицензии и других важных документах. Полученные подобного сертификата довольно сложное и затратное занятие. Поэтому на такой шаг решится только та контора, которая желает работать долго и честно. В противном случае надзорный орган лишит компании лицензии.

Также в интернете существует сайт Pin Up com. Это игровая версия БК (казино). Работает она во всем мире, но на территории РФ и других стран может быть недоступна и блокируется интернет-провайдерами. То есть, играть здесь более проблематично, ведь нужно постоянно искать рабочее зеркало Pin Up. Однако если вы увлекаетесь только ставками на спорт и не хотите испытывать проблем с блокировками, то БК Пин Ап вам точно подходит.

Регистрация в БК Пин Ап

Спонсорство

Как говорилось ранее, Pinup часто мелькает в рекламе или в качестве спонсора. Компания поддерживает спортивные мероприятия и отдельных спортсменов. И это тоже подчеркивает подход букмекера к своей работе. Ведь беттинг и спорт тесно связаны уже несколько лет. Поэтому фирмы, которые получают прибыль, поддерживают индустрию.

Соответственно, Пин аап серьезно наращивает обороты и помогает это делать другим. Благодаря этому вы получаете качественные мероприятия, а спортсмены — мотивацию. К примеру, недавно легальная БК пин ап стала титульным спонсором чемпионата России по борьбе. Также логотип этого сайта можно увидеть в клетке популярного промоушена «Наше Дело».

Представленные события — лишь часть того, что делает контора для спорта. В дальнейшем вы сможете увидеть этот бренд на других соревнованиях. И конечно же, эти мероприятия доступны для ставок. Вы сможете рискнуть и угадать победителя. Зачастую спонсируемые бои имеют множество уникальных функций, которыми могут воспользоваться игроки на сайте.

Интерфейс официального сайта Pin Up

Букмекер, как и любое оффшорное заведение, нуждается в зеркалах. Вы можете зайти на простой адрес Пин Ап ру и начать пользоваться услугами легального букмекера. Чтобы открыть оффшорную версию, вам необходимо зарегистрироваться в зеркале. Сделать это можно как на компьютере, так и на мобильном устройстве. Заведение работает без выходных и перерывов. В редких случаях возможны технические трудности. Однако они исправляются за пару минут.

Официальный сайт у Пин ап выполнен в светлых тонах. На экране есть белые, красные и зеленые элементы. На главной странице Вы сможете увидеть линию ставок, актуальные события меню и краткую информацию о заведении. Все полностью на русском языке, поэтому разобраться сможет даже новичок.

Сайт доступен для жителей России и всего мира. Пин Ап Ру, в свою очередь, доступен только для Российского рынка. Клиенты из других стран не смогут на нем поиграть. Для них и существуют оффшорная БК. Если вы хотите играть в цуписном букмекере, поменять локализацию не получится. Информация будет только на русском языке. Соответственно, вы должны быть гражданином РФ и доказать это во время верификации личности. Для всего-остального мира, а так-же для тех, кто не хочет проходить верификацию в цупис, существует pinup.com.

Бонусные предложения новичкам

Сразу же после регистрации клиенты могут рассчитывать на приветственный бонус, максимальная сумма которого составляет 25000 рублей. Для этого вам нужно подтвердить почту и совершить первый депозит.

Отыграть акцию необходимо в течение 30 суток после депозита. Вам потребуется делать экспресс-ставки на события с коэффициентом от 1.40. Вейджер составляет x5. То есть, вы должны поставить в 5 раз больше, чем получили. Как только вы выполнили условия, денежные средства можно будет выводить.

Также на сайте есть другие акции, которые сделают Ставки на футбол и другие виды спорта (а так-же игру в казино) еще выгоднее:

Pin-Up Quiz. Каждый понедельник администрация проводит викторины. Вам нужно ответить на три вопроса, и за каждый отгаданный вариант вы получаете 750, 1500 и 3000 рублей.

Кэшбек. Клиенты этого заведения никогда не проиграют свои деньги. Ведь в случае неудачи вы получите до 5% кэшбека. Процент зависит от суммы проигранных ставок.

Уникальные бонусы. В соцсетях бренда постоянно проходят раздачи промокодов и других подарков для игроков. Проявляйте активность и получайте эксклюзивные бонусы.

В Пин ап бонусы позволят клиентам успешно начать и продолжить игру. Откройте раздел «Промо», чтобы ознакомиться с доступными предложениями.

Ставки в Пин Ап

Ставить в Pin Up можно практически на любой вид спорта. В линии несколько десятков турниров по разным дисциплинам. Здесь вы увидите все популярные события и не только.

Делайте онлайн ставки на любимую команду и получайте выигрыши. Специалисты компании стараются выставить максимально адекватный и выгодный для клиентов коэффициент. Помимо самого исхода часто можно угадывать мелкие события.

В качестве видов спорта можно отметить:

Футбол

Хоккей

Теннис

Автоспорт

Бейсбол

Единоборства и многое другое

Также вам доступны ставки на киберспорт. Кликните по этому разделу, чтобы посмотреть актуальные события. В списке есть LOL, CS GO, DOTA 2, COD, Rainbow 6 Siege и многое другое.

Техническая поддержка

Букмекерская контора и казино PIn up пытается быть максимально дружелюбной и понятной для новичков. Помимо продуманного интерфейса на сайте есть техническая поддержка. Для игроков работает круглосуточный онлайн чат, куда клиенты могут задать необходимый вопрос. Кликните на соответствующую кнопку в правой нижней части экрана и опишите свою проблему.

Менеджер работает без перерывов и отвечает в режиме реального времени. Обычно на ответ уходит не больше минуты. Специалисты постараются обработать вашу заявку как можно быстрее, чтобы вы вернулись к ставкам.

Также вы можете обратиться к администрации через социальные сети или контакт-центр, позвонив по телефону. На главной странице заведения есть вся необходимая информация. Не забывайте подписываться на телеграм-каналы Pin-Up, чтобы быть в курсе последних новостей и получать уникальные промокоды для бонусов.

Если у вас возникли проблемы с функциями, то вы сможете открыть раздел «FAQ». Здесь администрация подготовила ответы на самые популярные вопросы. Здесь несколько десятков пунктов, которые точно помогут новичкам разобраться в геймплее. Также на экране есть кнопка «Как сделать ставку», в которой есть короткая инструкция.

Регистрация аккаунта

Чтобы получить доступ ко всем услугам заведения, вам потребуется зарегистрировать аккаунт. Процедура занимает не больше пяти минут, и справиться с ней может абсолютно любой пользователь. Для начала вам потребуется указать номер телефона и подтвердить его через код из SMS.

Не забудьте указать свой адрес электронной почты и согласиться с правилами. С этой информацией вы сможете ознакомиться в соответствующем разделе. Ставить имеют право только клиенты старше 18 лет. Также у заведения есть другие условия, которые необходимо выполнять. В противном случае аккаунт может быть заблокирован.

Как только вы закончите регистрацию, вам будет доступен личный кабинет. В аккаунт Pin Up вход совершается через номер телефона. Не него будет выслано СМС с кодом, который нужно ввести. Если вы регистрируетесь в легальной БК, то клиентам доступно 200000 рублей на все операции в месяц. Чтобы играть без ограничений, вам потребуется пройти верификацию. Сделать это можно онлайн.

Регистрация в цуписной БК Пин Ап

Чтобы подтвердить личность, вам потребуется зарегистрироваться в цуписе. В среднем, процедура проходит за несколько минут. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

В случае, если вы регистрируетесь в оффшорной версии, то для верификации необходимо будет сделать фото с паспортом и картой.

Регистрация в Pin Up Com

Безопасность

В PinUp Ru нет пароля для аккаунта. Поэтому ваш профиль не получится взломать. Заведение полностью безопасно и позволяет своим клиентам не переживать за сохранность личной информации. Ваши паспортные данные принимаются в проверенных пунктах, и они не имеют право рассылать их третьим лицам.

В личном кабинете вы сможете посмотреть историю посещения сайта. Здесь есть IP адрес устройства, город и точное время входа. Если кто-то посетит заведение без вашего ведома, вы сможете об этом узнать.

В Оффшорной версии БК и казино Пин Ап всё стандартно. У вас будет логин и пароль от личного кабинета, однако ваша безопасность всё равно будет на высоте. Заведение заявляет, что шанс взлома аккаунта составляет всего 0.01%.

Мобильная версия

Pin Up принимает ставки на спорт онлайн с телефона. Для этого вам не придется ничего скачивать. У бренда есть полноценное приложение, но и браузерная версия отлично справляется со всеми функциями. Просто откройте адрес pin up и проверьте свою удачу.

Чтобы пользоваться мобильной версией, вам нужно устройство на базе android или iOS и подключение к интернету. Сайт работает даже на старых смартфонах. Поэтому насладиться услугами БК и казино смогут абсолютно все. В таком формате вам будут доступны сами ставки, бонусы, техподдержка, депозит и многое другое. Создавать новый аккаунт не нужно.

Мобильная версия букмекера и казино пин ап отвечает всем требованиям игроков. Поэтому оффшорный сайт Пин ап ком не будет слишком выделяться функционалом, если вам интересны, скажем, только ставки. Прямо сейчас вы сможете зарегистрироваться и начать ставить. Администрация поможет вам на первых парах и предоставит приветственный бонус до 25000 рублей.

FAQ

Можно ли ставить через телефон?

Пин Ап принимает ставки через мобильное устройство. У БК есть приложение, также вы можете запустить адаптивную версию сайта. Просто откройте официальный сайт в своем браузере и пользуйтесь услугами заведения.

Как пополнить баланс?

Для ставок на реальные деньги в Pin-Up нужно совершить депозит. Сделать это могут только зарегистрированные клиенты. В качестве платежных систем есть банковские карты, электронные кошельки и мобильные операторы. Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей.

Как проходит верификация?

Как и в других легальных БК, для игры в Пин Ап ру вам нужно подтвердить свою личность. Сделать это можно через сайт в онлайн режиме. Тоже самое касается и оффшорной версии. Проблем с верификации не возникает.

Какие бонусы доступны игрокам?

После регистрации клиенты могут получить стартовый бонус до 25000 рублей и множество других подарков. Пополняя баланс первый раз вы можете рассчитывать на приветственный пакет. Посмотреть все актуальные акции можно в разделе «Промо». Для постоянных клиентов есть кэшбек, еженедельная викторина и прочее.

На что можно ставить?

В линии ставок Pin-Up есть несколько десятков спортивных дисциплин. Вы сможете ставить на футбол, киберспорт, баскетбол, теннис и многое другое. На главной странице вы сможете найти все доступные матчи. Букмекерская контора отслеживает основные турниры и предоставляет их клиентам. Помимо исхода, ставить можно на мелкие события.

Нужно ли зеркало?

Чтобы попасть в цуписную БК, не нужно пользоваться зеркалом. Официальный сайт Pin Up работает абсолютно легально и не блокируется на территории РФ. Вы в любой момент можете перейти по ссылке и начать ставить. Сайт доступен круглосуточно и без перерывов. Для оффшорной версии БК и казино, вам придётся найти актуальное зеркало. Сделать это можно в специальном разделе на нашем сайте.

Есть ли казино в Пин Ап?

В легальной версии букмекерской конторы нет игровых автоматов и других развлечений, кроме ставок на спорт. Если вам нужны именно слоты, то вам необходимо воспользоваться оффшорной БК Pin Up Com. Она работает без лицензии в РФ. Игроки же получают все необходимые функции и могут не переживать за честность результата и выплат.