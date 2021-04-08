Пин Ап: Казино и БК для любителей бонусов и честного результата
Pin Up — букмекерская контора, которая работает уже несколько лет и является одной из лидеров рынка. Большинство пользователей интернета видели данный бренд в рекламе или в качестве спонсоров спортивных мероприятий. Сейчас же у вас есть возможность самостоятельно проверить свою удачу и поболеть за любимую команду. Заведение будет радо новым клиентам. Специально для новичков на сайте есть приветственные бонусы и техническая поддержка, которые помогут разобраться в ставках и казино любому желающему.
Букмекер Пин Ап
Любите спорт и хотите делать ставки безопасно? Тогда Пинап вам точно подходит. Ведь это полностью лицензированный букмекер. У данной компании есть лицензия от государства Curacao на прием ставок и казино. Поэтому вы можете не переживать, что вас обманут или будут задерживать выплаты.
На официальном сайте вы сможете посмотреть полную информацию о лицензии и других важных документах. Полученные подобного сертификата довольно сложное и затратное занятие. Поэтому на такой шаг решится только та контора, которая желает работать долго и честно. В противном случае надзорный орган лишит компании лицензии.
Также в интернете существует сайт Pin Up com. Это игровая версия БК (казино). Работает она во всем мире, но на территории РФ и других стран может быть недоступна и блокируется интернет-провайдерами. То есть, играть здесь более проблематично, ведь нужно постоянно искать рабочее зеркало Pin Up. Однако если вы увлекаетесь только ставками на спорт и не хотите испытывать проблем с блокировками, то БК Пин Ап вам точно подходит.
Спонсорство
Как говорилось ранее, Pinup часто мелькает в рекламе или в качестве спонсора. Компания поддерживает спортивные мероприятия и отдельных спортсменов. И это тоже подчеркивает подход букмекера к своей работе. Ведь беттинг и спорт тесно связаны уже несколько лет. Поэтому фирмы, которые получают прибыль, поддерживают индустрию.
Соответственно, Пин аап серьезно наращивает обороты и помогает это делать другим. Благодаря этому вы получаете качественные мероприятия, а спортсмены — мотивацию. К примеру, недавно легальная БК пин ап стала титульным спонсором чемпионата России по борьбе. Также логотип этого сайта можно увидеть в клетке популярного промоушена «Наше Дело».
Представленные события — лишь часть того, что делает контора для спорта. В дальнейшем вы сможете увидеть этот бренд на других соревнованиях. И конечно же, эти мероприятия доступны для ставок. Вы сможете рискнуть и угадать победителя. Зачастую спонсируемые бои имеют множество уникальных функций, которыми могут воспользоваться игроки на сайте.
Интерфейс официального сайта Pin Up
Букмекер, как и любое оффшорное заведение, нуждается в зеркалах. Вы можете зайти на простой адрес Пин Ап ру и начать пользоваться услугами легального букмекера. Чтобы открыть оффшорную версию, вам необходимо зарегистрироваться в зеркале. Сделать это можно как на компьютере, так и на мобильном устройстве. Заведение работает без выходных и перерывов. В редких случаях возможны технические трудности. Однако они исправляются за пару минут.
Официальный сайт у Пин ап выполнен в светлых тонах. На экране есть белые, красные и зеленые элементы. На главной странице Вы сможете увидеть линию ставок, актуальные события меню и краткую информацию о заведении. Все полностью на русском языке, поэтому разобраться сможет даже новичок.
Сайт доступен для жителей России и всего мира. Пин Ап Ру, в свою очередь, доступен только для Российского рынка. Клиенты из других стран не смогут на нем поиграть. Для них и существуют оффшорная БК. Если вы хотите играть в цуписном букмекере, поменять локализацию не получится. Информация будет только на русском языке. Соответственно, вы должны быть гражданином РФ и доказать это во время верификации личности. Для всего-остального мира, а так-же для тех, кто не хочет проходить верификацию в цупис, существует pinup.com.
Бонусные предложения новичкам
Сразу же после регистрации клиенты могут рассчитывать на приветственный бонус, максимальная сумма которого составляет 25000 рублей. Для этого вам нужно подтвердить почту и совершить первый депозит.
Отыграть акцию необходимо в течение 30 суток после депозита. Вам потребуется делать экспресс-ставки на события с коэффициентом от 1.40. Вейджер составляет x5. То есть, вы должны поставить в 5 раз больше, чем получили. Как только вы выполнили условия, денежные средства можно будет выводить.
Также на сайте есть другие акции, которые сделают Ставки на футбол и другие виды спорта (а так-же игру в казино) еще выгоднее:
- Pin-Up Quiz. Каждый понедельник администрация проводит викторины. Вам нужно ответить на три вопроса, и за каждый отгаданный вариант вы получаете 750, 1500 и 3000 рублей.
- Кэшбек. Клиенты этого заведения никогда не проиграют свои деньги. Ведь в случае неудачи вы получите до 5% кэшбека. Процент зависит от суммы проигранных ставок.
- Уникальные бонусы. В соцсетях бренда постоянно проходят раздачи промокодов и других подарков для игроков. Проявляйте активность и получайте эксклюзивные бонусы.
В Пин ап бонусы позволят клиентам успешно начать и продолжить игру. Откройте раздел «Промо», чтобы ознакомиться с доступными предложениями.
Ставки в Пин Ап
Ставить в Pin Up можно практически на любой вид спорта. В линии несколько десятков турниров по разным дисциплинам. Здесь вы увидите все популярные события и не только.
Делайте онлайн ставки на любимую команду и получайте выигрыши. Специалисты компании стараются выставить максимально адекватный и выгодный для клиентов коэффициент. Помимо самого исхода часто можно угадывать мелкие события.
В качестве видов спорта можно отметить:
- Футбол
- Хоккей
- Теннис
- Автоспорт
- Бейсбол
- Единоборства и многое другое
Также вам доступны ставки на киберспорт. Кликните по этому разделу, чтобы посмотреть актуальные события. В списке есть LOL, CS GO, DOTA 2, COD, Rainbow 6 Siege и многое другое.
Техническая поддержка
Букмекерская контора и казино PIn up пытается быть максимально дружелюбной и понятной для новичков. Помимо продуманного интерфейса на сайте есть техническая поддержка. Для игроков работает круглосуточный онлайн чат, куда клиенты могут задать необходимый вопрос. Кликните на соответствующую кнопку в правой нижней части экрана и опишите свою проблему.
Менеджер работает без перерывов и отвечает в режиме реального времени. Обычно на ответ уходит не больше минуты. Специалисты постараются обработать вашу заявку как можно быстрее, чтобы вы вернулись к ставкам.
Также вы можете обратиться к администрации через социальные сети или контакт-центр, позвонив по телефону. На главной странице заведения есть вся необходимая информация. Не забывайте подписываться на телеграм-каналы Pin-Up, чтобы быть в курсе последних новостей и получать уникальные промокоды для бонусов.
Если у вас возникли проблемы с функциями, то вы сможете открыть раздел «FAQ». Здесь администрация подготовила ответы на самые популярные вопросы. Здесь несколько десятков пунктов, которые точно помогут новичкам разобраться в геймплее. Также на экране есть кнопка «Как сделать ставку», в которой есть короткая инструкция.
Регистрация аккаунта
Чтобы получить доступ ко всем услугам заведения, вам потребуется зарегистрировать аккаунт. Процедура занимает не больше пяти минут, и справиться с ней может абсолютно любой пользователь. Для начала вам потребуется указать номер телефона и подтвердить его через код из SMS.
Не забудьте указать свой адрес электронной почты и согласиться с правилами. С этой информацией вы сможете ознакомиться в соответствующем разделе. Ставить имеют право только клиенты старше 18 лет. Также у заведения есть другие условия, которые необходимо выполнять. В противном случае аккаунт может быть заблокирован.
Как только вы закончите регистрацию, вам будет доступен личный кабинет. В аккаунт Pin Up вход совершается через номер телефона. Не него будет выслано СМС с кодом, который нужно ввести. Если вы регистрируетесь в легальной БК, то клиентам доступно 200000 рублей на все операции в месяц. Чтобы играть без ограничений, вам потребуется пройти верификацию. Сделать это можно онлайн.
Чтобы подтвердить личность, вам потребуется зарегистрироваться в цуписе. В среднем, процедура проходит за несколько минут. Поэтому проблем с этим возникнуть не должно.
В случае, если вы регистрируетесь в оффшорной версии, то для верификации необходимо будет сделать фото с паспортом и картой.
Безопасность
В PinUp Ru нет пароля для аккаунта. Поэтому ваш профиль не получится взломать. Заведение полностью безопасно и позволяет своим клиентам не переживать за сохранность личной информации. Ваши паспортные данные принимаются в проверенных пунктах, и они не имеют право рассылать их третьим лицам.
В личном кабинете вы сможете посмотреть историю посещения сайта. Здесь есть IP адрес устройства, город и точное время входа. Если кто-то посетит заведение без вашего ведома, вы сможете об этом узнать.
В Оффшорной версии БК и казино Пин Ап всё стандартно. У вас будет логин и пароль от личного кабинета, однако ваша безопасность всё равно будет на высоте. Заведение заявляет, что шанс взлома аккаунта составляет всего 0.01%.
Мобильная версия
Pin Up принимает ставки на спорт онлайн с телефона. Для этого вам не придется ничего скачивать. У бренда есть полноценное приложение, но и браузерная версия отлично справляется со всеми функциями. Просто откройте адрес pin up и проверьте свою удачу.
Чтобы пользоваться мобильной версией, вам нужно устройство на базе android или iOS и подключение к интернету. Сайт работает даже на старых смартфонах. Поэтому насладиться услугами БК и казино смогут абсолютно все. В таком формате вам будут доступны сами ставки, бонусы, техподдержка, депозит и многое другое. Создавать новый аккаунт не нужно.
Мобильная версия букмекера и казино пин ап отвечает всем требованиям игроков. Поэтому оффшорный сайт Пин ап ком не будет слишком выделяться функционалом, если вам интересны, скажем, только ставки. Прямо сейчас вы сможете зарегистрироваться и начать ставить. Администрация поможет вам на первых парах и предоставит приветственный бонус до 25000 рублей.
FAQ
Можно ли ставить через телефон?
Пин Ап принимает ставки через мобильное устройство. У БК есть приложение, также вы можете запустить адаптивную версию сайта. Просто откройте официальный сайт в своем браузере и пользуйтесь услугами заведения.
Как пополнить баланс?
Для ставок на реальные деньги в Pin-Up нужно совершить депозит. Сделать это могут только зарегистрированные клиенты. В качестве платежных систем есть банковские карты, электронные кошельки и мобильные операторы. Минимальная сумма пополнения составляет 100 рублей.
Как проходит верификация?
Как и в других легальных БК, для игры в Пин Ап ру вам нужно подтвердить свою личность. Сделать это можно через сайт в онлайн режиме. Тоже самое касается и оффшорной версии. Проблем с верификации не возникает.
Какие бонусы доступны игрокам?
После регистрации клиенты могут получить стартовый бонус до 25000 рублей и множество других подарков. Пополняя баланс первый раз вы можете рассчитывать на приветственный пакет. Посмотреть все актуальные акции можно в разделе «Промо». Для постоянных клиентов есть кэшбек, еженедельная викторина и прочее.
На что можно ставить?
В линии ставок Pin-Up есть несколько десятков спортивных дисциплин. Вы сможете ставить на футбол, киберспорт, баскетбол, теннис и многое другое. На главной странице вы сможете найти все доступные матчи. Букмекерская контора отслеживает основные турниры и предоставляет их клиентам. Помимо исхода, ставить можно на мелкие события.
Нужно ли зеркало?
Чтобы попасть в цуписную БК, не нужно пользоваться зеркалом. Официальный сайт Pin Up работает абсолютно легально и не блокируется на территории РФ. Вы в любой момент можете перейти по ссылке и начать ставить. Сайт доступен круглосуточно и без перерывов. Для оффшорной версии БК и казино, вам придётся найти актуальное зеркало. Сделать это можно в специальном разделе на нашем сайте.
Есть ли казино в Пин Ап?
В легальной версии букмекерской конторы нет игровых автоматов и других развлечений, кроме ставок на спорт. Если вам нужны именно слоты, то вам необходимо воспользоваться оффшорной БК Pin Up Com. Она работает без лицензии в РФ. Игроки же получают все необходимые функции и могут не переживать за честность результата и выплат.
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Очень классное казино и букмекерская контора!
Да что тут говорить? Всё четко и честно. Меня устраивает!
Нормальный сайт. Можно найти развлечение по вкусу.
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Pin Up одна из лучших букмекерских контор где можно выиграть реальные деньги.Здесь есть приветственные бонусы. Удобно использовать их делая ставки на спорт или играя в казино. Быстрое пополнение и вывод средств. Играйте и выигрывайте. Всё работает на высшем уровне!
Очень классное казино. Много бонусов. Мне нравится !
БК мне очень понравилась. Много интересных и популярных слотов. Не отстают и новинки. Кручу каждый день. Частенько мне везет. Вывожу на карту виза.
Давно играю в это казино. Мне очень нравится. Очень много бонусов от админов. Частенько тут выигрываю. Вывод кстати быстрый и без задержек. Всем советую!
Одна из лучших букмекерских контор. Очень понятное приложение, и браузерная версия, даже новичок разберется легко. Отличная контора
Увидел рекламу в соцсетях. Решил попробовать поиграть, при регистрации получил бонус 3000 рублей. Завлекло, сделал депозит, после которого так же получил бонус в размере 50%. За два-три дня преумножал банк в 1,5-2 раза. По глупости слил под 0. Закинул еще денег, снова получил бонус. Зашел в игру «книга ра» и за счет бесплатных спинов пойманных во время игры накрутило довольно приличную сумму. Разницу которую проиграл до этого, отбил и вывел на кошелек. На остальные оставшиеся деньги продолжаю играть. Советую попробовать это казино. Огорчаться что сразу проиграл не стоит. Как говорится «Москва не сразу строилась». Вливать крупные суммы тоже не стоит. Терпение и отсутствие алчности обязательно обратятся для вас вознаграждением. Всем удачной игры и успеха!
Ставки стал делать тут совсем недавно. пока что доволен и это точно норм контора, очень оперативная поддержка, решили моментально мою проблему. Свой первый заработок тоже без проблем вывел.Играть здесь интересно, слоты с отдачей, крайне редко бывает что совсем ничего не дает. Что касается ставок на спорт, то к коэфицентам претензий нет. В целом впечатления от пребывания здесь — самые положительные!
Лучшая букмекерская контора Pin Up.Здесь есть все для любителей спорта и азартных игр.Делая ставки на спорт или играя в казино можно проверить свою удачу и заработать. Отличный интерфейс с необходимой информацией. Есть бонусная программа.Быстрая регистрация, пополнение и вы уже в игре.
Уже не первый год играю на этом Бк . Нравится что постоянные акции . Моментальное пополнения счёта и вывод . Много разнообразных кошельков для вывода и пополнения . все виды спорта и киберспорта . В обще доволен советую .
Решил попробовать поиграть, при регистрации получил бонус 3000 рублей. За два-три дня преумножал банк в 2 раза. Закинул еще денег, снова получил бонус. Вливать крупные суммы не советую. Голова должна быть трезвой!!!)))
Pin Up одна из лучших букмекерских контор где можно выиграть реальные деньги.Здесь есть приветственные бонусы. Удобно использовать их делая ставки на спорт или играя в казино. Быстрое пополнение и вывод средств. Играйте и выигрывайте. Всё работает
Мне понравился обзор.Больше всего привлекло,что компания имеет лицензию-это вызывает полное доверие.Описано все очень подробно и очень доступным языком.Сразу видно и серьезность и солидность.
Радует, что контора реально прогрессирует и сейчас находится в топах на рынке. Легкая регистрация, простое и качественное мобильное приложение. Активная служба поддержки. Ребята на самом деле молодцы, даже в ночное время мне быстро ответили. Широкая линия, Классно собирать экспрессы в лайве. Выплаты без проблем. Порезок не ловил.
Друг посоветовал сыграть. Я вообще не верю во всякие казино и букмекерские конторы. Я человек вообще не азартный, но срочно нужны были деньги. Очень кстати при регистрации был бонус. Благодаря ему выиграл за пару дней нужную мне сумму. Тут главное не жадничать. Тем более сейчас многое видео на ютубе которое сможет обучить. В общем, победой доволен. Но заигрываться вам не рекомендую. Во всем нужна мера.
Реально проверенное казино на честную работу. Платёжеспособность 100%. Есть бонусы. Вывод средств моментальный. Адекватная техподдержка.Рекомендую попробовать.
Ставки стал делать совсем недавно. При регистрации получил бонус 3000 рублей. Свой первый заработок вывел без проблем! В целом впечатления от пребывания здесь — самые положительные! И еще, тут главное не жадничать, надо держать себя в руках)))
Все просто отлично. Бонусы радуют. Ставки делать очень удобно. Вывод денег: без проблем. Депозит тоже удобен и прост. Ставки делаем с удовольствием. Нравится честность. Выиграл-забирай и выводи. Проиграл- ну что ж не плачь..Все супер
Не первый месяц сижу на этой Бк. Всегда сочные кефы по сравнению с аналогами. Большой выбор способов пополнения и снятия денег со счёта. Удобные фильтры и настройки на самом сайте. Всем доволен, спасибо.
На сегодняшний день это лучшая букмекерская контора в своем сегменте рынка, в ней реализован удобный интерфейс и функционал управления. Всегда доступно зеркало сайта, работает бонусная программа. Не первый год работаю с этой БК нареканий пока нет, все выплаты приходят вовремя и в полном объеме.
Pinup показал себя хорошим и надежным букмекером. За все время моих ставок у него на сайте никаких проблем не возникало. Коэффициенты меня устраивают. По выплатам все четко проходит, не позднее 24 часов деньги у меня. Техподдержка работает 24/7 и всегда подскажет если сомневаешься в чем то. Букмекером доволен, функцию развлечения для меня он полностью выполняет.
Среди всех БК это мой фаворит. Удобный интерфейс , нет лимитов и быстрые выплаты! Однозначно моя рекомендация. А приветственный бонус — пушка!
Неплохое казино, хороший ассортимент для новичков, условия тоже приличные. Зашел, зарегался, и был приятно удивлен. Солидно все выглядит. Хорошие игры с привлекательными условиями и бонусными штуками. Даже в джекпотах иногда участвую. В игровых автоматах частенько выигрываю с 300 рублей до 2,5 тысяч и выше. Здесь реально можно зарабатывать, а не довольствоваться копейками.
У меня есть рега во многих БК, в Pin Up тоже аккаунт присутствует. Ставлю давно, никаких вопросов по деньгам не возникало, вывод быстрый. А больше мне ничего и не нужно.
Выиграть более чем реально, при этом без проблем дают вывести. Не обманывают. Я так обжигался один раз. Играл играл, а с выводом просто кинули. До сих пор жалею. Поэтому теперь только тут!
Букмекер с которым я играю уже довольно долгое время. Есть хорошие коэффициенты которые всегда меня радуют, а также отличные акции которые проходят. Вывод довольно быстрый и нет никаких проблем с ним. В общем надежный букмекер который всем советую.
Мой опыт ставок в данной букмекерке не очень большой. Начал играть по рекомендации друга, но могу сказать только положительное о данной конторе, потому что никакого негатива не было. Первое и немаловажное для меня это то что вывод денег у них очень быстрый, самый долгий вывод у меня длился около 40 минут. Дизайн и интерфейс сайта на любителя, но он минималистичный и разберется там любой. Еще хочу сказать то, что коэффициенты на то или иное событие, тут очень часто выше чем в других БК, что тоже для меня немаловажно. В целом меня и моих друзей всё устраивает.
После регистрации тоже получила приветственный бонус. Поиграла чуток, заработала немного и поставила на вывод , все пришло.
Доброго времени суток! отличный и честный (самое главное) букмекер. Выплаты без обмана и без задержек. Попробуйте и выиграйте.
Pin Up одна из лучших букмекерских контор где можно выиграть реальные деньги.Здесь есть приветственные бонусы. Удобно использовать их делая ставки на спорт или играя в казино. Быстрое пополнение и вывод средств. Играйте и выигрывайте. Всё работает на высшем уровне!
Хорошая букмекерская контора, всё чётко без обмана да,и бонусы здесь не плохие что безусловно тоже плюс, в общем мне всё нравится.
Pinup показал себя хорошим и надежным букмекером. За все время моих ставок у него на сайте никаких проблем не возникало. Коэффициенты меня устраивают. По выплатам все четко проходит, не позднее 24 часов деньги у меня. Техподдержка работает 24/7 и всегда подскажет если сомневаешься в чем то. Букмекером доволен, функцию развлечения для меня он полностью выполняет.
Хорошие коэффициенты, всевозможные акции и неплохие бонусы. Лимиты не режут и не блокируют без всяких на то причин. Сайт достаточно понятный, разберется даже новичок.Нет проблем с вводом-выводом средств. Отличная тех.поддержка.
Контора в которой я играю много времени и все услуги конторы мне очень нравятся. Отличные коэффициенты и акции которые мне очень нравятся. Бонусы также хорошие. Советую
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И главное, это беспроблемный вывод средств.
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Самое лучшее казино, отличные бонусы, букмекерская контора здесь просто прекрасная
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Отличная контора, я уже более 10 лет в ней и ставки проходят на 100%, заработал на машину и многое другое…
Одна из лучших бк. Частые бонусы и хорошие предложения. Широкая линия и высокие коэффициенты. Проблем с выводом нет
Если сравнивать игровые сайты,то pinup-lnn самый лучший, достойный внимания,начиная с того,что он имеет лицензию. Единственно,чтобы играть без ограничений нужно пройти верификацию. И вы никогда не будете в проигрыше( т.к. есть кэшбек).Для Вас (новичков)есть неплохой приветственный бонус-у меня был 15000 руб. Здесь выгодный коэффициент на ставки и можно прогнозировать мелкие события в игре.Лично мне больше нравится футбол и хоккей. Но есть и другие виды спорта- это ваш выбор. Так что дерзайте!
Высокие коэфициэнты в лайве. Никогда не отменяли выигрушную ставку. Не делали перерасчет с кэф 1. Выводят очень быстро. Простая верификация. Полностью доволен БК.
Эту БК я посоветую абсолютно всем. Букмекер пин ап безопасный во всех отношениях, взломать аккаунт практически невозможно. Мои друзья уже давно делают ставки на спорт в БК пин ап.
Бонусы радуют. Ставки делать очень удобно
Pin Up прекрасная букмекерская контора. Давно в ней делаю ставки и всегда все прекрасно.Служба поддержки работает круглосуточно и без выходных, бонус на первый депозит в наличии. С вводом и выводом тут все прекрасно, все происходит быстро и без задержек.В целом отличная контора, мне все нравится.Всем рекомендую!
Мне понравился этот сайт букмекеров, делаю тут ставки, коэффициент хороший, поддержка отзывчивая, я довольна.
Букмекерская контора и казино !!!Это то ,что я люблю.Самое главное грамотно играть и будет все отлично.Сайт крутой и можно не только развлечься,но и поднять деньжат.Моя рекомендация конечно же. Среди множества буков и казино это Лучший!
Казино Pin up лучшее из всех, что я знаю. Лицензированный сайт, очень приятный и понятный интерфейс, легко зарегистрироваться. Не обманывает с выводом заработанных средств и минимальный депозит небольшой- 100 рублей. Прекрасная тех.п оддержка, которая в круглосуточном режиме вам всегда поможет. Помимо ставок на любимые виды спорта Вы можете каждый понедельник сыграть в викторину и за правильный ответ вам также заплатят от 750 до 3000 руб. Присутствуют приветственные бонусы и не малые. Короче одни лишь плюсы- только играйте и выигрывайте. Успехов и удачи Вам!
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